Bonew hatte eigentlich damit gerechnet, ohne Haushaltssperre auszukommen, "aber in den letzten Wochen gab es erneute Anzeigen von zusätzlichen Bedarfen in Schule und Kita, Baukostenüberschreitungen bei laufenden Projekten." Dass Leipzig so stark wachse, haben eben auch eine Kehrseite. Handwerker seien ausgelastet - selbst die Stadt bekomme keine mehr. Das wiederum schlage sich in steigenden Preisen nieder.