Verantwortung erfahren

In Leipzig ist am Vormittag eine Fahrraddemonstration anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 73 Jahren gestartet. Dazu aufgerufen hatte der Sportverein Roter Stern Leipzig. Die Teilnehmer wollen in zwei Etappen nach Buchenwald fahren.

Die erste Etappe führt auf Bundesstraßen über Zeitz und Eisenberg nach Jena. Dort soll am Abend der Tag mit einem politischen Programm ausklingen. Am Sonntag werde die Gruppe dann in Buchenwald zu den Feierlichkeiten anlässlich des 73. Jahrestages der Selbstbefreiung erwartet, teilte Vereinssprecher Christoph Wittwer MDR SACHSEN mit. Mit einer Kundgebung in Leipzig soll die Fahrt am Sonntagabend beendet werden. Schirmherren der besonderen Fahrrademo sind Radlegende Täve Schur und Pfarrer Lothar König aus Jena.