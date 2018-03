Servicecenter und Warteraum Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Ingo Seidemann vom Bauherren S&G Development beschreibt die Vorteile des neuen Terminals: "Man kann in die Busse, geschützt vor Wind und Wetter, ein- und wieder aussteigen. Man findet hier alles was an reisenahen Dienstleistungen für einen Reisenden wünschenswert ist." Vom Imbiss über die Toilettenanlage bis hin zum Aufenthalt, die Aufnahme oder das Auffinden von Gepäck sind hier viele Reisedienstleistungen an einem Ort zu finden, sagte Seidemann.

Alles ist hier an einer Stelle möglich. Und das große Plus sind die kurzen Wege zum Bahnhof und zum ÖPNV, zum Regionalbusverkehr und in die Innenstadt Leipzigs. Ingo Seidemann S&G Development

Neun Bussteige werden hier künftig bis zu 1,6 Millionen Passagiere in alle Metropolen des Landes transportieren. Bis zu 30.000 Busse sollen in dem Fernbus-Terminal pro Jahr ein- und ausfahren, 130 Busse pro Tag zu den Stoßzeiten an Freitagen und Sonntagen, erklärte Seidemann.

"Enge Verknüpfung aller Verkehrsarten"

Bauherr Ingo Seidemann (2. von links) und Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau mit den Eröffnungsgästen im neuen Fernbus-Terminal. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau zeigte sich zufrieden mit dem Neubau. "Er entspricht den Plänen, die der Stadtrat beschlossen hat, einer engen Verknüpfung aller Verkehrsarten." Zudem unterstreicht sie die platzsparende Mischung des neuen Baus.

Die Stadt wächst und der Platz wird immer geringer. Wenn man es nicht schafft, die Funktionen übereinander zu stapeln, dann hat man ziemlich schlechte Karten. Das ist hier gelungen. Dorothee Dubrau Baubürgermeisterin Stadt Leipzig

Dauerprovisorium ist Geschichte

Dubrau zeigte sich erleichtert, dass die Haltestelle in der Goethestraße nun endlich abgelöst wird: "Bisher gab es ein Straßenschild, auf dem Stand, dass dort ein Bus fährt. Nichts weiter. Jetzt gibt es in einem geschlossenen Haus einen Terminal mit all dem, was man sich so wünscht: Essen, Trinken, Sanitärobjekte, Fahrkartenschalter. Das ist ein Riesensprung." Auch Seidemann nannte den ehemaligen Abfahrtsort "ein Dauerprovisorium anstrengendster Art."

Tor zum Osten

Das neue Gebäude soll auch als eine Art "Tor zum Ostquartier" dienen, sagte Dubrau. "In diesem Quartier, dass sehr stark im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist, und in dem weder zu DDR-Zeiten noch in den ersten Jahren nach der Wende sehr viel gebaut worden ist, wird jetzt ein Gebäude nach dem anderen fertig werden." Der neugestaltete Platz an der Ostseite des Hauptbahnhofs werde im kommenden Jahr soweit fertiggestellt, "dass man dort die Gäste und die Leipziger auch wieder gut empfangen kann", sagte Dubrau.

Quelle: MDR/lt