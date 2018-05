Die Bauarbeiten haben schon begonnen, wenn auch zunächst nicht sichtbar im Innenraum. Dort werden derzeit viele historische Gestaltungselemente und Verzierungen, soweit noch vorhanden, gesichert und katalogisiert. Auch das Grassimuseum hat schon Interesse an dem einen oder anderen Gegenstand angemeldet.

Zwar sei der Bauantrag noch nicht genehmigt, befinde sich aber nach den Worten der amtierenden Leiterin des Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege, Kathrin Rödiger, auf gutem Wege. Man befinde sich in letzter Abstimmung zu Fragen des Denkmalschutzes. An der Genehmigung wird nicht mehr gezweifelt.

Geplant ist auch, den leuchtenden historischen Hotelschriftzug "Astoria" aus dem Jahr 1915 wieder auf das Dach zu bringen. Die statt hat dagegen offenbar keine Einwände. Der Schriftzug war während der Bauarbeiten in den 50er Jahren abgenommen worden.

Nach der Zerstörung des Nachbargebäudes im Zweiten Weltkrieg hatte die DDR in den Jahren 1954 bis 1957 einen stilistisch angepassten Erweiterungsbau errichtet. Im Zuge dessen waren der Haupteingang in den Neubau und die neue Gebäudemitte an den heutigen Willy-Brandt-Platz verlegt worden. Zugleich wurden damals auch die Fassaden des Altbaus überarbeitet und Schmuckreliefs beseitigt. Nach dieser Erweiterung zählte das Hotel knapp 500 Betten.