Das Gesundheitsamt bittet dezidiert Jugendliche und junge Erwachsene, ihren Impfstatus zu überprüfen und sich gegebenenfalls noch gegen Masern impfen zu lassen. Kinderärzte, Bereitschaftsärzte und Kliniken wurden informiert, dass ein Masernfall in Leipzig festgestellt wurde. "Uns geht es vor allem um die Unschützbaren", so Lahl. Unschützbar sind Menschen, die nicht geimpft werden können oder besonders betroffen sind von Komplikationen durch die Masern. Dazu gehören Kinder unter einem Jahr und Schwangere, vor allem in den ersten drei Monaten. "Und was ganz wichtig ist: Onkologische Patienten, also Krebspatienten, die ein geschwächtes Immunsystem haben." Um diese Gruppen zu schützen, sei die Achtsamkeit aller erforderlich.