Der Leipziger Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien geht in diesem Jahr an Fernsehjournalisten aus Deutschland und Österreich. Am Dienstag wurden zum einen der deutsche Reporter Arndt Ginzel und sein Kameramann Gerald Gerber geehrt. Sie wurden bundesweit bekannt, als sie im vergangenen Jahr in Dresden bei einer Pegida-Demonstration von einem später "Hutbürger" genannten Teilnehmer angegangen und anschließend langwierig von der Polizei kontrolliert wurden, obwohl sie eindeutig und unmissverständlich den Beamten ihre Aufgabe als Journalisten klarmachten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte seinerzeit das Vorgehen der Polizei verteidigt und dafür Kritik geerntet.