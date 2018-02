Für Leipziger Mieten gilt ab sofort eine reduzierte Kappungsgrenze. Demnach dürfen in laufenden Verträgen die Mieten innerhalb von drei Jahren nur noch um maximal 15 Prozent erhöht werden, statt wie bisher um 20 Prozent. Das besagt die Kappungsgrenzenverordnung, die am Sonntag auch für Leipzig in Kraft getreten ist. Diese gesetzliche Regelung gilt für Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt. Bislang traf das in Sachsen nur auf Dresden zu, aufgrund der stetig steigenden Einwohnerzahl gehört jetzt aber auch ganz Leipzig in diese Kategorie.

Grenze mit Ausnahmen

Um die Kappungsgrenze zu berechnen, wird die Miete zugrunde gelegt, die drei Jahre vor dem Zeitpunkt der ausgesprochenen Mieterhöhung gezahlt wurde. Besteht das Mietverhältnis noch nicht so lange, wird von der niedrigsten Miete seit Beginn des Mietverhältnisses ausgegangen. Die Kappungsgrenze gilt allerdings nicht, wenn eine Modernisierung stattgefunden, die Betriebskosten gestiegen sind oder die Wohnung neuvermietet wird. Bei einem Mieterwechsel, wird die neue Miete an den jeweils geltenden Mietspiegel angepasst. Die Mieterhöhung kann dann also die 20 Prozent übersteigen.

Mieterhöhung vor Stichtag

Die Senkung der Kappungsgrenze um fünf Prozentpunkte gilt als eine Alternative zur Mietpreisbremse, die es in Leipzig nicht gibt. Allerdings hat der Leipziger Mieterverein in den vergangenen Wochen viele Mieterhöhungen wahrgenommen, was auch an der neuen Kappungsgrenze liegen könnte. Denn für Mieterhöhungen, die vor dem Stichtag am 18. Februar 2018 zugegangen sind, gilt noch die Kappungsgrenze von 20 Prozent - entscheidend ist, wann der Mieter über die Mieterhöhung informiert wurde, nicht wann sie in Kraft tritt.

Raus aus dem Zentrum

Davon betroffen ist auch Robert Weinhold. Der 27-Jährige wohnt mit seiner Familie bisher im Zentrum-Süd. Bereits vor drei Jahren erhöhte der Vermieter die Miete. Ende Dezember vergangenen Jahres kam die nächste Mieterhöhung ins Haus. Ab März soll der Student 20 Prozent mehr Miete bezahlen. Saniert oder modernisiert wurde in der Wohnung nichts.

Die Konsequenz für Robert Weinhold und seine Familie – sie haben sich eine neue Wohnung in einem günstigeren Stadtteil gesucht. Ab April bezieht die dreiköpfige Familie eine Wohnung im Osten Leipzigs. Für den Studenten eine spürbare Verschlechterung seiner Lebensqualität: Zur Uni braucht er jetzt doppelt so lange. Und auch der Weg zur Tagesmutter, die sein Kind betreut, verlängert sich.

Vermieterverbund verwundert

Eric Lindner, Geschäftsführer des Vermieterverbunds Haus & Grund Leipzig, ist überrascht von der Entscheidung, die Kappungsgrenze in ganz Leipzig anzuwenden. Die Staatsregierung habe auch die Möglichkeit, die Kappungsgrenze nur für Teile einer Gemeinde oder Stadt von 20 auf 15 Prozent zu senken.

In offiziellen Dokumenten und Unterlagen der Stadt Leipzig deutet im Moment nichts darauf hin, dass Leipzig einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Dr. Eric Lindner Geschäftsführer Haus & Grund Leipzig

Damit wäre man dem Leipziger Wohnungsmarkt gerechter geworden, meint Lindner. Denn nicht alle Stadtteile sind so beliebt wie die rund ums Zentrum: "Jetzt werden alle Vermieter über einen Kamm geschert. Vermietern in weniger bevorzugten Gegenden wird jetzt die Möglichkeit genommen, ihre Miete um 20 Prozent zu erhöhen." Wenn bisher eher unbegehrte Stadtteile in Zukunft doch beliebter werden sollten, könne das für Vermieter bereits vermieteter, unsanierter Wohnungen zum Nachteil geraten, so Lindner. Denn diese können dann weniger Miete verlangen als der Vermieter einer Neubau-Wohnung in gleicher Lage.

Quellen: MDR/lm