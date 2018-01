In Sachsen gibt es immer noch Haushalte, die auch zwei Tage nach Abzug des Orkantiefs "Friederike" ohne Strom sind. Nach Angaben der Mitnetz sind im Landkreis Leipzig derzeit noch 350 Kunden nicht wieder am Stromnetz angeschlossen. In Mittelsachsen und im Landkreis Nordsachsen seien es noch 120 Kunden. Auch im Landkreis Görlitz gebe es noch Störmeldungen. Auch der Energieversorger ENSO-Netz meldet noch 1.800 Kunden die im Landkreis Meißen ohne Strom sind.

Beide Unternehmen haben das ganze Wochenende Reparatur-Teams im Einsatz, um die Störstellen so schnell wie möglich zu beseitigen. Vor allem gebe es Schäden im Niederspannungsbereich. Das heißt, es sind vor allem Leitungen betroffen, die zu einzelnen Häusern oder Gebäudegruppen führen. Die Reparatur sei da sehr aufwendig und schwierig, weil manche Störstellen aufgrund entwurzelter Bäume noch gar nicht oder nur schwer zu erreichen sind. Diese Schäden könnten aber nur direkt vor Ort begutachtet und beseitigt werden, erklärten die beiden Energieversorger. Zudem müsse auch für die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter gesorgt werden.



Bis wann alle Haushalte in Sachsen wieder am Netz sind, konnte Mitnetz und ENSO-Netz nicht sagen. Auch über den finanziellen Schaden konnte noch keine Angaben gemacht werden.



Am Donnerstag waren zu Spitzenzeiten 140.000 Kunden der Mitnetz in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen ohne Strom. Bis auf Thüringen gibt es in allen drei Bundesländern immer noch Störungen im Netz.