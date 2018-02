Smart Homes sind Haushalte, in denen Mixer, Kühlschrank, Heizung und Multimedia-Geräte miteinander kommunizieren und dazu auch noch zentral ferngesteuert werden können. Für den Bewohner heißt das, er spart sich alltägliche Handgriffe. Ein vernetztes Haus kann zum Beispiel die Rollos der Wohnräume je nach Sonne und Wetter automatisch regulieren. Ähnlich funktioniert es bei der Belüftung der eigenen vier Wände. So schaltet sich Dank Smart Home-Technologie der Heizkörper automatisch ab, wenn das Fenster in dem Raum geöffnet wird. Auch Multimedia-Geräte können durch diese Technik in das Smart Home-Konzept eingebunden werden. Nachrichten auf dem Badezimmerspiegel, Musik aus der HiFi-Anlage, wenn die Rollos nach oben gehen? Alles kein Problem für angeschlossene Geräte. Gesteuert wird von der Couch aus oder auch von unterwegs.



Mit den Geräten wird entweder über Verkabelung, über das Hausstromnetz oder ganz modern via Funktechnologie kommuniziert.