"Wir produzieren keine Stückzahl, sondern planen Veranstaltungen"

Aktuell sind alle Veranstaltungen im Haus abgesagt oder verschoben ins nächste Jahr. Die MB hat übrigens für Gigs im Haus ein genehmigtes Hygienekonzept. Demnach dürften die Veranstaltungsräume zu 15 Prozent ausgelastet sein. Bedeutet: Ein Konzert in der Veranstaltungstonne könnte mit 38 Gästen stattfinden, im großen Oberkeller dürften 107 Personen Platz nehmen. "Das kannst du Künstlern nicht anbieten, für 15 Prozent des Honorars. Das ist kein Modell für die Zukunft." Die ist, trotz der Förderprogramme weiter offen. Man fahre nur auf Sicht. Wichtig sei zudem, dass man einen Vorlauf von zwei bis drei Monaten habe. "Darum denken wir schon in Richtung Frühjahr. Wir produzieren keine Stückzahl, sondern planen Veranstaltungen. Dafür braucht es Zeit", so Wolf. Voller Oberkeller in der MB - bald wieder denkbar? Bildrechte: dpa

Mit Vorsicht, aber ohne Angst leben

Trotz alledem bleibt Mario Wolf ein optimistischer Mensch. Immerhin ist er seit dem 30. Mai 1993 – damals als Pauschalkraft – in dem Haus, hat also viele Tiefs und Hochs erlebt. "Wichtig ist, dass den Leuten die Angst genommen wird, dass sie wieder mit Freude zu Veranstaltungen gehen, auch in geschlossene Räume. In den Köpfen muss wieder ein Normalzustand herrschen." Großes Ziel ist das Wave-Gotik-Treffen Pfingsten 2021. Da, so Wolf, sollen sich wieder tausende Menschen treffen können. "Ich glaube aber, es wird länger dauern. Ich befürchte, dass im Mai schon über die dritte Welle diskutiert wird", so Wolf. Programmchef Reitler glaubt auch eher an das Jahr 2022, wenn es um einen "Normalbetrieb" geht. "Wir wollen ab Frühjahr wieder Kultur anbieten, im Sommer Open-Air-Veranstaltungen wie in diesem Jahr. Ob es dann im Herbst wieder "normal" weitergeht, kann noch niemand sagen." Tresen im Oberkeller: Hier tummeln sich zu WGT-Zeiten hunderte Besucher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

