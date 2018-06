Landgericht Leipzig Prozess um Explosion in Leipzig - lebenslange Haft gefordert

Im Prozess um die Explosion in einem Leipziger Mehrfamilienhaus hat die Staatsanwaltschaft am Freitag eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert. Der 29-Jährige habe mit hoher krimineller Energie das Leben seiner Mitbewohner aufs Spiel gesetzt, um bei der Hausratversicherung abzukassieren, so die Staatsanwältin am Leipziger Landgericht. Die Verteidigung forderte maximal sieben Jahre Haft.