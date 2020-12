Nächstes Jahr soll der Neubau der SAB in der Gerberstraße in Leipzig endlich fertig sein. Hier eine Aufnahme von Ende Mai 2020.

Nächstes Jahr soll der Neubau der SAB in der Gerberstraße in Leipzig endlich fertig sein. Hier eine Aufnahme von Ende Mai 2020. Bildrechte: dpa

Nach mehreren Verzögerungen soll der Neubau der Sächsischen Aufbaubank (SAB) in Leipzig Mitte 2021 fertig werden. Im Juli werden die ersten 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dresden nach Leipzig umziehen, wie die SAB mitteilte. Dann sei "ein sukzessiver Aufbau auf zunächst 400 Beschäftigte vorgesehen".

Der Neubau sollte ursprünglich schon 2019 fertig sein, dann war mit Ende diesen Jahres gerechnet worden. 2018 meldete der Generalplaner des architektonisch anspruchsvollen Bauwerks Insolvenz an. "Dadurch musste das Projekt neu organisiert werden", erklärte die Bank. Es habe weitere Verzögerungen gegeben - etwa durch die Insolvenz des Herstellers der Säulen für den geplanten Säulengarten.

Was der Bau am Ende kosten wird, steht noch nicht endgültig fest. Anfangs waren 107 Millionen Euro plus Risikoaufschläge angepeilt worden. Voriges Jahr war die SAB von maximal 161 Millionen Euro ausgegangen. Im Oktober 2020 sei nun das Baubudget auf knapp 165 Millionen Euro erhöht worden, um die Fertigstellung Mitte 2021 zu gewährleisten. "Wir unternehmen alle Anstrengungen, dieses Budget zu unterschreiten", erklärte die SAB.