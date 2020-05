Der Zoo Leipzig hat ein neues Außengehege für Koalas in Betrieb genommen. "Koala-Weibchen Mandie hat die Anlage in unmittelbarer Nähe zum Koala-Haus und dem Palmensaal in dieser Woche bereits zeitweise getestet und wird sich auch in den nächsten Tagen ihren Eukalyptus immer wieder unter freiem Himmel schmecken lassen", hieß es vom Zoo.