Seit Montag haben die Übernachtungshäuser für wohnungslose Männer rund um die Uhr geöffnet. Dies teilte das Sozialamt MDR SACHSEN mit. Die Wetterlage habe diesen Schritt notwendig gemacht. Beim Frauen-Übernachtungshaus werden längere Öffnungszeiten derzeit gepürft, erklärte die Leiterin Stefanie Nemczak. Trotz des kalten Wetters sei der Andrang dort nicht größer als sonst gewesen, so Nemczak. "Am Wochenende war es ruhig." Zudem beherrberge das Haus eher regelmäßige Gäste.

Auch in der Unterkunft für Männer war der Andrang am Wochenende nicht größer als sonst, teilte die Leiterin Evelin Balogh MDR SACHSEN mit. "Die längeren Öffnungszeiten sind eine zusätzliche Maßnahme zu unserem sonstigen Angebot. Wir werden diese Woche prüfen, wie das Angebot angenommen wird und ob es notwendig ist", erklärte sie. Laut Sozialamt waren am Sonntag 69 Menschen in diversen Unterkünften untergebracht. Ein Zimmer im Übernachtungshaus für wohnungslose Männer im Leipziger Westen. Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Ein Winterprogramm für Obdachlose

Alle wohnungslosen Menschen können bei Bedarf eine Unterkunft und die erforderliche Grundversorgung erhalten, heißt es im Winterprogramm der Wohnungsnothilfe Leipzig. In den verschiedenen Einrichtungen stünden für alleinstehende Männer und Frauen täglich insgesamt 87 Plätze zur Verfügung. Diese Anzahl könne bei Bedarf kurzfristig erhöht werden. Obdachlose Familien finden in der Regel in sogenannten Gewährleistungswohnungen eine Unterkunft. Warmes Essen, Getränke sowie warme Bekleidung und Schuhwerk können wohnungslose und bedürftige Personen in den Tagesaufenthalten erhalten. Das Sozialamt bittet die Leipziger, alle Obdachlosen auf die entsprechenden Hilfsangebote hinzuweisen. Das Winterprogramm soll bis 15. März 2018 gelten.

Einrichtungen in Leipzig: Übernachtungshaus für wohnungslose Männer

Rückmarsdorfer Straße 7, 04179 Leipzig. Tel.: 0341 123-4504

Bis auf Widerruf 24 Stunden geöffnet.



Übernachtungshaus für wohnungslose Frauen

Scharnhorststraße 27, 04275 Leipzig. Tel.: 0341 5852413

Montag bis Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr, sonn- und feiertags ganztägig geöffnet.



ALTERNATIVE I (Notunterbringung wohnungsloser drogenabhängiger Personen)

Chopinstraße 13, 04103 Leipzig, Tel.: 0341 913560

Täglich ab 20 Uhr geöffnet.



Tagestreff für Wohnungslose „Insel“

Plautstr. 18, 04179 Leipzig, Tel.: 0341 24676655



Ökumenische Kontaktstube „Leipziger Oase“

Nürnberger Straße 31, 04103 Leipzig, Tel.: 0341 2682670



Ein Suppe für Bedürftige

Eine besondere Aktion für Obdachlose hat sich René Lang einfallen lassen. Der Käsehändler teilt auf dem Leipziger Wochenmarkt Suppe an Bedürftige aus. Auf die Idee kam er vor zwei Jahren, als er mitbekam wie Obdachlose in den frühen Morgenstunden von den Hauseingängen verscheucht wurden. "Das fand ich nicht gut", sagte er in einem Gespräch mit MDR SACHSEN. Die Resonanz seiner Kunden sei durchweg positiv. "Viele kommen und nehmen eine Suppe für einen Bedürftigen mit, den sie in der Innenstadt gesehen haben. Obdachlose trauen sich eher selten", erzählt Lang. In Leipzig gibt es nach Langs Meinung vergleichsweise wenig Obdachlose. "Die Situation in Hamburg ist viel schlimmer." Bildrechte: MDR JUMP

Quelle: MDR/mar