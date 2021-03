Bewusstsein für Rücksichtnahme schaffen

Was noch fehle, sei ein Bewusstsein für Menschen, die sich nicht motorisiert fortbewegen, sagte Holger Elle. Der Lehrer der Karl-Heine-Schule hat sich privat an der Aktion beteiligt und zusammen mit Schülerinnen einen Pop-Up-Radweg zwischen Felsenkeller und Erich-Zeigner-Allee geschaffen. Es sei wichtig zu erkennen, dass Radfahrende verletzlich sind und Platz brauchen. "Die Rücksicht auf jüngere und ältere Verkehrsteilnehmer müsste größer sein", meinte Elle. Im Grunde gehe es immer um die Frage, wie wir den gemeinsamen Raum in der Stadt aufteilen.

Elle selbst ist mit der Radwegesituation in Leipzig "im Grunde sehr zufrieden". Vor allem die Radwege, die getrennt vom Autoverkehr verlaufen, nutze er am liebsten. "Davon sollte es mehr geben." Seine Schülerinnen und Schüler hätten gern eine Stadt, in der sich alle nachhaltig fortbewegen - frei von "motorisierten Schachteln".

Fahrradstadt Leipzig?