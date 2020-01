Wird zuschauen kommen, aber selbst nicht mitreiten: Olympiasieger Ludger Beerbaums Pferde haben Grippe und gehen in Leipzig nicht an den Start.

Wird zuschauen kommen, aber selbst nicht mitreiten: Olympiasieger Ludger Beerbaums Pferde haben Grippe und gehen in Leipzig nicht an den Start.

Der vierfache Olympiasieger Ludger Beerbaum hat seine Teilnahme am Weltcup-Turnier Partner Pferd ab Donnerstag in Leipzig abgesagt. "Bei seinen Pferden ist eine Influenza ausgebrochen", sagte der Cheforganisator Volker Wulff. Trotzdem werde Beerbaum als Gast die Veranstaltung besuchen. Neben Beerbaum fehlt kurzfristig auch der Schweizer Mitfavorit Martin Fuchs. Beim Weltcup in Basel hatte sich ein weiteres seiner Pferde verletzt.

Das Turnier in Leipzig dauert viert Tage und ist mit insgesamt 34 nationalen und internationalen Prüfungen in drei Pferdesportdisziplinen vorgesehen. Dazu gehören Springreiten, Gespannfahren und Voltigieren. Der Gesamtetat liegt bei 2,25 Millionen Euro. In Leipzig werden insgesamt 600.000 Euro Preisgeld vergeben. Der Große Preis am Sonntag ist mit 160.000 Euro dotiert und zählt als elfte Weltcup-Station der Springreiter. Nach Angaben der Veranstalter nutzten viele Weltklassespringreiter das Turnier, um sich noch für das Weltcup-Finale der besten 18 Reiter in Göteborg Mitte Februar zu qualifizieren.