In Leipzig ist am Montag begonnen worden, ein rotes Graffito auf dem Dach des Paulinum zu beseitigen. Ein Sprecher des Sächsischen Immobilien- und Baumanagements sagte MDR SACHSEN, die Reinigung werde einige Zeit in Anspruch nehmen. Grund seien die örtlichen Gegebenheiten und die unterschiedlichen Untergründe. So haben erst verschiedene Chemikalien zur Entfernung getestet werden müssen. Ein MDR-Reporter berichtete, dass der Fassadenreiniger nur alleine am Seil gesichert Hand anlegen konnte.