Protest gegen Siemens-Werksschließung in Plagwitz "Vernunft wird sich durchsetzen!"

Unverständnis und Verwirrung - diese beiden Gefühle dürften bei den Mitarbeitern des Siemens-Werks in Leipzig-Plagwitz momentan besonders stark ausgeprägt sein. Grund ist die Ankündigung des Konzerns, den Standort schließen zu wollen. Das hat allerdings bisher kein Verantwortlicher bei einer Personalversammlung verkündet. Die Mitarbeiter haben durch einen Zeitungsartikel von den Plänen Wind bekommen.

Die Ankündigung ist sehr überraschend für alle betroffenen Standorte gekommen. Das ist ein riesiges Sparprogramm, das über das Manager-Magazin veröffentlicht wurde. Eine Überraschung, wenn dann die Leute früh zur Arbeit kommen und lesen, dass die Standorte Leipzig, Görlitz, Berlin und Erfurt betroffen sind. Das war so nicht zu erwarten. Einen Tag vorher war noch Betriebsversammlung und da wurde mit keinem Wort gesagt, dass wir auf einer Streichliste stehen. Steffen Reißig IG Metall Leipzig

Bildrechte: IMAGO Mit mehr Informationen rechnet die Gewerkschaft am Donnerstag. Dann werden die Betriebsräte in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses in München voraussichtlich über die Pläne informiert. Und auch dann wird es erst Gewissheit über die Gründe der Schließungspläne geben. Zurzeit tappen Gewerkschaft und Mitarbeiter noch im Dunkeln, erklärt Steffen Reißig von der IG Metall Leipzig: "Man denkt ja immer, dass wirtschaftliche Gründe dahinter stehen, aber für das Leipziger Werk ist das völlig unbegreiflich. Hier gibt es volle Auftragsbücher bis Ende 2018."

Einsparungen in der Kraftwerkssparte

Siemens hatte vor rund vier Wochen angekündigt, in der Kraftwerkssparte des Unternehmens einsparen zu wollen. Was das aber mit den Schließungsplänen für Plagwitz zu tun haben soll, ist für Reißig nicht klar: "Leipzig ist nur minimal in der Kraftwerkssparte tätig - maximal 20 Prozent. Ansonsten machen die hier Getriebe und Einwellenverdichter für Öl- und Gasförderanlagen."

270 Arbeitsplätze sind in Leipzig bedroht. Gegen die Schließung hat die Gewerkschaft Protest angekündigt. Am Donnerstagmittag wollen Mitarbeiter und Kreative aus Plagwitz vor den Toren des Werks demonstrieren, um die Konzernleitung in München auf sich aufmerksam zu machen und eventuell auch umzustimmen. Was nach einem unerreichbaren Ziel klingt, könnte aber Wirklichkeit werden - da ist die IG Metall zuversichtlich.

Werksschließung wurde schonmal verhindert

Am Siemens-Standort Görlitz wurde am vergangenen Mittwoch gegen den Stellenabbau demonstriert. Bildrechte: MDR/Christian Essler Immerhin konnten Proteste und konstruktive Gespräche bereits 2013 die Schließung des Siemens-Standorts Böhlitz-Ehrenberg verhindern: "Das ist kein Selbstläufer! Ich setze da auf die Vernunft aller Beteiligten, dass sich die besseren unternehmerischen Konzepte durchsetzen. In Böhlitz-Ehrenberg haben wir damals gesagt: 'Das ist die falsche Entscheidung', haben ebenfalls protestiert, haben ein Bündnis geschlossen. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen."



300 Kollegen, Menschen aus anderen Betrieben in Plagwitz und weitere Unterstützer wollen sich an dem Protest in Plagwitz beteiligen.