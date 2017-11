Leichen zerstückelt Mutmaßlicher Frauenmörder vor Gericht

Am Landgericht Leipzig hat am Freitag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Frauenmörder begonnen. Dem Angeklagten, einem gebürtigen Mongolen, wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr zwei Frauen getötet und anschließend zerstückelt zu haben. Angeklagt ist er deshalb wegen Mordes und Störung der Totenruhe. Das Urteil soll im März 2018 fallen.

Laut Anklageschrift soll der Angeklagte beide Opfer mit bloßen Händen erwürgt. Zu Prozessbeginn wollte er sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Der damals 38-Jährige sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Er hat bereits gestanden, die Frauen getötet zu haben. Seine Schilderungen sollen aber erheblich von den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft abweichen.

Die erste Tat ereignete sich den Angaben zufolge im April 2016. Damals soll der Angeklagte eine 43-jährige Portugiesin in seiner Leipziger Wohnung getötet, verstümmelt und die Gliedmaßen ins Elsterflutbecken geworfen haben. Das zweite Opfer, eine 40-jährige Deutsche, soll er im November 2016 getötet und zerstückelt haben. Drei Monate nach ihrem Verschwinden wurden Teile der Leiche in einem verfallenen Haus, unweit der Wohnung des Angeklagten, und in seiner Wohnung selbst gefunden.