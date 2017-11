Im Prozess um einen misshandelten Häftling in der JVA Leipzig wird am Donnerstag das Urteil erwartet. Angeklagt sind drei ehemalige Zellengenossen eines 38-Jährigen. Zwei von ihnen - beide sind 26 Jahre alt - wird vorgeworfen, einen Mithäftling zusammengeschlagen, sexuell missbraucht und anschließend dessen Selbstmord inszeniert zu haben. Dem vierten Zellengenossen wird vorgeworfen, nichts unternommen zu haben, um dem Opfer zu helfen. Der 36-Jährige muss sich wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Die Angeklagten haben im Prozessverlauf bereits Geständnisse abgelegt.

Neben der Frage nach dem Motiv für die Gewalttat ist auch unklar, warum der vierstündige Gewaltexzess unentdeckt bleiben konnte. Der Mann erlitt Brüche an Nase, Jochbein und Brustbein. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hatten sich die Beschuldigten dann entschlossen, ihre Tat zu vertuschen und den Selbstmord des Verletzten vorzutäuschen. Sie sollen ihr Opfer gezwungen haben, erst einen Abschiedsbrief zu schreiben und anschließend mit einer Schlinge um den Hals von einer Fensterbank zu springen. Als der Mann das Bewusstsein verlor, hätten sie den Strick gelöst und den Notruf gewählt.



Die beiden Hauptangeklagten sind mittlerweile in anderen sächsischen Gefängnissen untergebracht. Der dritte Angeklagte sitzt noch immer in der JVA Leipzig.