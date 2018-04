Eine 16-jährige Radfahrerin ist in Leipzig an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde die junge Frau am Wilhelm-Leuschner-Platz von einem Lkw überrollt und musste am Unfallort mehrere Minuten reanimiert werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.