Bei einer Reizgasattacke in einem Linienbus in Leipzig sind am Samstagabend sieben Menschen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, es habe eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen an der Eisenbahnstraße gegeben. Einige Beteiligte seien in einen Bus geflohen. Die anderen hätten daraufhin ein Fenster des Busses eingedrückt und eine Reizgas-Patrone geworfen. Der Vorfall ereignete sich in Höhe Hermann-Liebmann Straße/Ecke Ludwigstraße. In dem Bus der Linie 70 saßen etwa 20 Personen. Sechs Männer im Alter von 17 bis 29 Jahren und eine 49-Jährige wurden wegen Atemnot ambulant behandelt. Die Täter konnten unerkannt fliehen.