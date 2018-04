Noch ist nur zu erahnen, wie der Ausspruch aus Johann Wolfgang von Goethes "Faust" runderneuert aussehen wird. In der Werkstatt der Firma Caralux in Rackwitz, die sich auf LED- und Neonlichttechnik spezialisiert hat, liegen Teile des 100 Meter langen Schriftzuges bereits in Gelb lackiert. Sie formen den Gruß "Willkommen in Leipzig", der neben dem Goethe-Zitat Teil des Wahrzeichens ist. Viele Lettern müssen allerdings noch entrostet und mit Sandstrahlen behandelt werden. Erst dann können sie in den Farben nach dem historischen Vorbild von 1967 lackiert werden.