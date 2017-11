Ein Fahrradkorso der Hartgesottenen zog vom Bahnhof Niederkieritzsch ins benachbarte Pödelwitz. Viele der 300 Menschen, die am Sonntag gegen den Abriss des unmittelbar am Rande eines Braunkohletagebaus gelegenen Ortes demonstrierten, waren aus Leipzig angereist. Sie formierten eine "Rote Linie gegen Kohle" entlang der B176. Der BUND Landesverband Sachsen hatte zu der Demonstration aufgerufen. "Mit unserer Roten Linie stellen wir uns schützend vor das Dorf", sagte Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND Sachsen.

Hintergrund der Aktion ist die geplante Abbaggerung des Dorfes Pödelwitz für die Erweiterung des Braunkohletagebaus Vereinigtes Schleenhain. Das Unternehmen Mibrag und die Stadt Groitzsch hatten einen entsprechenden Vertrag schon 2012 abgeschlossen. Die MIBRAG kaufte im Anschluss 85 Prozent der Grundstücke. Rund 110 Pödelwitzer sind bereits in eine neue Wohnsiedlung in Groitzsch umgezogen. Die 28 verbliebenen Einwohner wollen jedoch nicht wegziehen und kämpfen gemeinsam mit Umweltverbänden für den Erhalt des Ortes.

"Ich will doch meinen Hof an meine Kinder weitergeben", sagte ein Anwohner. Bis die Braunkohlebagger im nächsten Jahr kommen will er weiter kämpfen. Auch Gerhard Kremkow ist fest entschlossen: "Wir lassen uns hier nicht vertreiben." Der Pödelwitzer ist bereits in der Vergangenheit "weggebaggert" worden. Derweil ist auch das Schicksal des Groitzscher Stadtteils Obertitz ungewiss. Das Planfeststellungsverfahren läuft.