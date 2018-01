In Sachsen wurde am Sonnabend an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. So hatte in Chemnitz Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus eine Ansprache gehalten und Kränze niedergelegt. Auch in anderen Städten wie Annaberg-Buchholz, Görlitz, Zittau, Plauen, Zwickau, Torgau und Heidenau wurden an die Opfer, die während des NS-Regimes zu Tode kamen, erinnert.



In Bautzen gestalteten Schülerinnen und Schüler des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums die Gedenkfeier am Gedenkstein für die Opfer des Außenlagers des KZ-Groß-Rosen. Steffen Grundmann von den Linken machte in seiner Ansprache darauf aufmerksam, wie sehr es in der heutigen Zeit einzelnen Parteien gelänge, das Gedankengut der damaligen Zeit in das Heute zu transportieren. Wie schon Bürgermeister Dr. Robert Böhmer, der die Veranstaltung zuvor eröffnet hatte, appellierte er, die Augen nicht zu verschließen und sich den einfachen Argumentationen nicht hinzugeben.

Die Inschrift des Gedenksteins für die Opfer des Außenlagers des KZ Groß-Rosen in Bautzen wurde im vergangenen Jahr neu recherchiert und gestaltet. Sie richtet sich nicht mehr ausschließlich dem Gedenken an jüdische Gefangene sondern an alle Zwangsarbeiter, die im Bautzener Außenlager eingepfercht, gequält und getötet wurden. Bildrechte: Stadt Bautzen