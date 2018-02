Unternehmerinnen aus Sachsen sind am Sonnabend in Leipzig mit dem sächsischen Gründerinnen Preis geehrt worden. Wie das Sozialministerium mitteilte, ist die Kamenzerin Susann Mütze für die erfolgreiche Übernahme des väterlichen Tischlereibetriebes ausgezeichnet worden. Sie hatte das 1823 gegründete Unternehmen nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters übernommen.

Der zweite Platz ging an die Architektin Nadine Glasow aus Dresden. Ihr Unternehmen beschäftigt sich mit der Suizidprävention im Gesundheitswesen. Die Verknüpfung von Architektur und Wissenschaft in ihrem Unternehmen sei ein Alleinstellungsmerkmal, dass es in Deutschland kein zweites Mal gebe, hieß es zur Begründung.