Der 110 Meter lange Bau am Augustusplatz, im Herzen der Leipziger Innenstadt, wurde 1964 als Hauptpostgebäude errichtet. Bis 2011 war die legendäre Schalterhalle noch in Betrieb. Nun soll auf 70.000 Quadratmetern im sanierten Hauptgebäude und in Neu- und Altbauten im Hof ein sogenanntes "Lebendiges Haus" entstehen. Hinter dem Begriff steckt eine Anspielung auf die unterschiedlichen Mieter, die das Gebäude beziehen. Neben Suiten für Kurz- und Langzeitwohnen kommen unter anderem Tagungsräume, Restaurants und Cafés in den Komplex. Ein Hotel und ein Musik-Fitness-Club ziehen in das Gebäude ein, auch ein Designmöbelhändler, eine Autovermietung und ein Supermarkt zählen zu den Mietern. Mit 322 Studentenappartements und 100 Wohneinheiten für betreutes Wohnen soll laut Scherer" eine Durchmischung von Jung und Alt" erreicht werden. Bislang seien fast alle Einheiten ausgemietet, sagte Scherer.