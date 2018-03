Starker Schneefall hat den Zugverkehr am Leipziger Hauptbahnhof am Sonnabend komplett lahmgelegt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind von der Sperrung des Bahnhofs sowohl der Fern- als auch der Nahverkehr betroffen.

Laut Bahn sind wegen der Kälte vor dem Bahnhof die Weichen ohne Weichenheizung eingefroren. Seit 3:00 Uhr seien Räumkommandos im Einsatz, um Schneeverwehungen zu entfernen. Außerdem würden die Weichen repariert. Solange es nicht aufhört zu schneien, sei die Arbeit ein Fass ohne Boden, sagte eine Bahn-Sprecherin. Der Fernverkehr werde umgeleitet, die S-Bahnen führen so nah wie möglich an Leipzig heran. Die DB versuche, Ersatzbusse zur Verfügung zu stellen. Sie könne aber nicht garantieren, dass die in Leipzig ankommen, da die Lage auf den Straßen bisher unklar sei.

Doch nicht nur Bahnreisende in Leipzig sind von Ausfällen betroffen. Wegen der Schneefälle haben auch die Leipziger Verkehrsbetriebe den Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel außer Kraft gesetzt. Aufgrund der Witterungs- und Straßenverhältnisse müssten die Fahrgäste mit Ausfällen und Verspätungen rechnen, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Betroffen sei davon die Stadt Leipzig, aber auch das gesamte Umland.



Seit Freitagnachmittag schneit es in Leipzig ununterbrochen. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, dass es am Wochenende so kalt werden könnte wie selten an einem 17. und 18. März.