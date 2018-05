Leipzig will bis 2022 rund 150 Millionen Euro in neue Schulen und für den Ausbau bestehender Gebäude ausgeben. "Starkes und anhaltendes Bevölkerungswachstum und Zuzug sowie Gesetzesänderungen beim Klassenteiler bringen uns bei den Schulkapazitäten an unsere Grenzen", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung am Freitag. Der SPD-Politiker sieht seine Stadt unter einem "unglaublichen Zeitdruck, in knapper Zeit die dringend benötigten Schulplätze zu schaffen". Das kommende Schuljahr sei gesichert. Allerdings würden schon für 2019/2020 zahlreiche Klassen fehlen.