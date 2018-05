Zahlreiche Wandergruppen haben sich am Wochenende rund um die Leipziger Seen auf den Weg gemacht.

Zahlreiche Wandergruppen haben sich am Wochenende rund um die Leipziger Seen auf den Weg gemacht. Bildrechte: Sebastian Bourne

Wenn selbst die Landschaft nervt ... Bildrechte: Sebastian Bourne

Der gebürtige Hallenser, der in Dülmen im Münsterland lebt, hatte sich schon 2017 an die 108 Kilometer lange Siebenseen-Wanderung gewagt, die unter anderem am Cospudener, Markkleeberger und Störmthaler See vorbeiführt. "Damals war nach 50 Kilometern am Verpflegungspunkt Schluss. Diesmal bin ich extra deutlich langsamer gelaufen, um es zu schaffen", sagt Bourne, der dann doch nicht ganz allein zum Ziel läuft: "Ungefähr bei Kilometer 70 oder 73 habe ich Olaf und Steffi getroffen. Das war auf den letzten Kilometern sehr motivierend, gemeinsam unterwegs zu sein.“