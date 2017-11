Im Leipziger Stadtteil Stötteritz hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Sonntagnachmittag eine Wohnung gestürmt. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte, waren dem Einsatz eine Körperverletzung und eine Bedrohung gegen eine Person vorausgegangen. Als der mutmaßliche Täter in seiner Wohnung festgenommen werden sollte, griff er eine Polizistin mit einem Messer an. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Beamten überwältigten den 56 Jahre alten russischsprachigen Angreifer. Den Angaben zufolge ist er psychisch krank und bereits wegen ähnlicher Vorfälle polizeibekannt. Er wurde in eine entsprechende Klinik gebracht.