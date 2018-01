In Sachsen sind fünf mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat festgenommen worden. Gegen die Beschuldigten werde wegen des Verdachts der Verabredung eines Verbrechens ermittelt, sagte der Sprecher der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner.

Die Männer sollen einen Raubmord in Magdeburg geplant haben. Sie wurden am Donnerstag in Sachsen gefasst. Unbestätigten Informationen zufolge erfolgte der Zugriff auf der Autobahn 14 nahe Leisnig. Nach Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft gab es zudem bis zum späten Abend Durchsuchungen. Wo diese stattgefunden haben, teilte die Behörde nicht mit. Inzwischen seien zwei der fünf Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Für sie habe es keine Haftgründe gegeben, hieß es.