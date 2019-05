Vier Siemens-Standorte in Sachsen werden ausgegliedert

In Sachsen und Thüringen sind von der geplanten Ausgliederung des Energiegeschäfts bei Siemens fünf Werke betroffen. Das sagte ein Siemens-Sprecher MDR SACHSEN. Neben dem Turbinenwerk in Görlitz (rd. 800 Mitarbeiter) gehören das Transformatorenwerk in Dresden (rd. 270 Beschäftigte), der Verdichterbau in Leipzig (rd. 220 Mitarbeiter), das Siemenswerk in Zwönitz (80 Mitarbeiter) und der Generatorenbau in Erfurt (rd. 500 Mitarbeiter) dazu. Wie sich die Pläne des Konzerns auf die fünf Standorte auswirken werden, sei zurzeit offen.