In der Silvesternacht haben mehrere abgestellte Fahrzeuge der Bundeswehr in Leipzig gebrannt. Bildrechte: Einsatzfahrten Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Heiterblick sind in der Silvesternacht mehrere Bundeswehrfahrzeuge abgebrannt. Die Jeeps seien auf dem Gelände eines Autohandels abgestellt gewesen, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Freitagmorgen. Sieben von zehn Fahrzeugen hätten in Flammen gestanden. Weitere wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.