Dem krisengeschüttelten VW-Zulieferer Prevent steht möglicherweise ein Streik ins Haus. In seinen Werken in Leipzig und Saarbrücken laufen dazu bereits die Abstimmungen. Wenn sich mindestens 75 Prozent der in der IG Metall organisierten Beschäftigten für einen Arbeitskampf aussprechen, könne es zu Streiks kommen, so die IG-Metall.