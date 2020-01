Die Sparkasse Leipzig wird ab März ihr Angebot der "Mobilen Filiale" in ländlichen Regionen ausdünnen. Dann werden die Haltepunkte in der Stadt, im Landkreis Nordsachsen und im Leipziger Land nur noch alle zwei Wochen angefahren. Bislang fuhr das Mobil jede Woche bei den insgesamt 54 Haltepunkten vor. Die Sparkasse wolle den 14-tägigen Rhythmus eine Weile beobachten, um zu sehen, wie die Kunden das Angebot annehmen. Die Sparkasse hatte erst 2018 ein zweites, modernes Mobil in Betrieb genommen. Das habe sich im Einsatz aber als verkehrsuntauglich erwiesen, sagte Unternehmenssprecherin Barbara Bauer.