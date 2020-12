Dem SC DHfK Leipzig ist gegen Spitzenreiter Flensburg-Handewitt keine Überraschung gelungen. Nach hoffnungsvoller Anfangsphase für die Leipziger übernahmen die souveränen Norddeutschen das Zepter. Flensburg-Handewitt setzte sich am Sonntag mit 29:24 durch. Für die Leipziger, die in der Tabelle auf Rang Sechs stehen, war der Schweizer Alen Milosevic mit sechs Toren am erfolgreichsten.