Der Fall in Leipzig hatte vor zwei Jahren bundesweit Schlagzeilen provoziert, nachdem ein Unbekannter eine Joggerin (damals 69) im Rosental vergewaltigt und schwer verletzt hatte. Das Verbrechen ist bislang nicht aufgeklärt worden. Damals hatte die Polizei vermutet, dass sich der Fall einreiht in eine Vergewaltigungsserie, die Monate zuvor schon in Leipzig stattfand.

Stimmt das? Was wissen die Ermittler heute über den Täter, der 2017 als südländisch beschrieben wurde? Der MDR greift all diese Fragen am Mittwochabend auf und folgt "Der Spur der Täter" ab 21:15 Uhr. In der Sendung werden Kriminologen und Ermittler sprechen, die Recherchewege der Polizei aufgegriffen und Querverbindungen zu anderen Fällen hergestellt. Moderator Peter Escher sucht ebenfalls nach Spuren im Fall.