Nordsachsen Streit um Schutzwesten für Rettungsdienste

Der Landkreis Nordsachsen will keine Stichschutzwesten für die Rettungsdienste bezahlen. Das hat der Kreisausschuss am Mittwoch deutlich gemacht. Mit einer Petition hatten sich Mitarbeiter des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz an das Landratsamt gewandt. Sie forderten die Anschaffung von Stichschutzwesten für den Rettungsdienst, um sich vor möglichen Messerattacken schützen zu können. Es gebe immer mehr Streitigkeiten, bei denen auch Waffen zum Einsatz kämen, so die Begründung. Dadurch sei das Sicherheitsbedürfnis der Rettungskräfte gestiegen. Der Kreisausschuss hat die Petition mit klarer Mehrheit zurückgewiesen.