Stimmbildung im Internet Viele Angebote, wenig Qualität

Spätestens seit Siri, Alexa und Co hat das Internet selbst eine Stimme. Doch was bietet die digitale Welt eigentlich für die eigene Stimmbildung? Damit hat sich eine Professorin der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" (HMT) in Leipzig beschäftigt und ihre Ergebnisse auf dem 16. Leipziger Stimmensymposium vorgestellt. Das Fazit: Viele Angebote, wenig Qualität.