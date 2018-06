Die Geschäftsführung der Neuen Halberg Guss hat unterdessen das Verhalten der Gewerkschaft als Vertrauensbruch gewertet. In einer Pressemitteilung heißt es, das Forderungspaket der IG Metall habe ein Volumen von mehr als 700 Millionen Euro und würde damit einem Vielfachen des Jahresumsatzes entsprechen. Die Umsetzung der Forderung würde das Ende der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bedeuten. Die Geschäftsleitung sei dennoch bereit gewesen, einzelne Aspekte zu akzeptieren und in eine neue Verhandlungsrunde zu gehen. Im Gespräch sei der 20. Juni.

Sollten sich angesichts des Kamikaze-Kurses der IG Metall weitere Kunden von der Neuen Halberg Guss abwenden, ist auch das Werk in Saarbrücken in ernsthafter Gefahr.

Halberg Guss gehört seit ein paar Monaten zur Prevent-Gruppe. Prevent streitet schon länger mit VW über Lieferbedingungen. Dabei geht es auch um Kurbelgehäuse, Zylinderköpfe und Kurbelwellen, die in Leipzig hergestellt werden. Prevent will für diese Produkte mehr Geld - zum Teil wurden die Preise um das Zehnfache hochgesetzt. VW will die Teile nun selbst produzieren. Prevent geht deswegen davon aus, dass das Werk in Leipzig nicht mehr ausgelastet werden kann und will es schließen.