Arbeitnehmer in Leipzig müssen am Freitag für den Weg zu ihrem Arbeitsplatz mehr Zeit einplanen: Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe und deren Töchter Leipziger Stadtverkehrsbetriebe und Leobus am Donnerstag dazu auf, ab 3.00 Uhr die Busse und Bahnen in den Depots stehen zu lassen. Die Arbeitsniederlegungen sollen bis 14.00 Uhr dauern.



Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass Fahrgäste mit erheblichen Einschränkungen rechnen müssen. Aktuelle Informationen zu Ausfällen werden über die Verkehrsmeldungen sowie den Kurznachrichtendienst Twitter mitgteilt.