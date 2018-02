Der Sprecher der Initiative, Michael Kölsch, stellte allerdings klar, dass er und ein Großteil der anderen Mitglieder nicht Schwabes Meinung seien: "Wir glauben nicht, dass es belangloser geworden ist. Wir glauben, das Lichtfest ist wichtiger denn je. Und wir glauben, es ist auch das richtige Format." Man müsse allerdings an Verbesserungen arbeiten. Und das "würden wir gern mit Uwe Schwabe tun", so Kölsch.

Tobias Hollitzer ist Leiter des Museums "Runde Ecke". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit seinem harten Urteil über die aktuelle Ausrichtung des Lichtfestes steht Schwabe aber nicht alleine da. Tobias Hollitzer vom Verein Bürgerkomitee Leipzig kann zumindest teilweise die Argumente des Bürgerrechtlers nachvollziehen. Hollitzer erkennt zwar an, dass das Lichtfest in den vergangenen Jahren über die Grenzen Leipzigs hinaus bekannt geworden sei. Er sagt aber auch: "In den letzten Jahren ist, meiner Meinung nach, der direkte Bezug zu 1989, was die Gesamtgestaltung angeht, verloren gegangen."