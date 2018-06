Der Sporttest gehört zur Eignungsprüfung. Interessenten konnten die Übung slebst ausprobieren. Beim sogenannte Kasten-Bumerang-Test mussten die Kandidaten in einer bestimmten Zeitspanne - nämlich in 60 Sekunden - drüber springen und unten durchkriechen. Wer diesen Test in 35 Sekunden schafft, bekommt die meisten Punkte. Danach geht es für die letzten 25 Sekunden noch in den Liegestütz. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler