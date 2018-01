Derzeit kann die Afrikanische Schweinepest nur bekämpft werden, indem infizierte Bestände getötet, Schutzzonen eingerichtet und Handelsbeschränkungen für Schweinefleisch verhängt werden. So sieht zumindest der Plan aus, sollten in Deutschland Hausschweine von der Seuche betroffen sein.



Es gibt aber eine Tiergruppe, die schwer zu kontrollieren ist: Das Wildschwein. Wie Professor Uwe Truyen, Leiter des Institutes für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesens der Universität Leipzig erklärte, hat Deutschland eine sehr große Wildschweinpopulation, größer als in Polen oder Tschechien. Da die Wildtiere keine Landesgrenzen kennen, zu den Allesfressern gehören und demzufolge auch gern Weggeworfenes auf Autobahnrastplätzen verspeisen, bleibt beim Erstausbruch nur die Bejagung der Schwarzkittel.



Dazu würden zwei Sperrkreise gezogen, erläutert der Tiermediziner. So gebe es im inneren Kreis zunächst eine Jagdruhe, damit die infizierten Tiere zur Ruhe kommen und verenden können. Danach werde bejagt. Im äußeren größeren Kreis - der sogenannten Pufferzone - muss dagegen sofort intensiv das Wildschwein bejagt werden.