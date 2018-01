Ist Tierarzt ein Traumberuf? Kann damit das große Geld verdient werden? Vor welchen Herausforderungen stehen Tierärzte heutzutage? Diese Fragen will der 9. Leipziger Tierärztekongress auf einem Forum diskutieren. Für Jan Wolter, Tierarzt aus Berlin und Vizepräsident der Tierärztekammer Berlin, ist klar: Niedergelassene Tierärzte stehen in Deutschland vor beruflichen Herausforderungen. Sie haben vor allem in Großstädten zunehmend Schwierigkeiten, von ihren Praxis-Einnahmen ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angestellten zu bestreiten.

Veterinärmediziner gehören zu den am schlechtesten verdienenden akademischen Berufen in Deutschland.

Ines Leidel, die auch im Vorstand der Tierärztekammer Sachsens sitzt, hat zudem festgestellt, dass die Branche immer weiblicher wird. Gut 50 Prozent der praktizierenden Ärzte in Deutschland seien Frauen. Im Studium sei diese Entwicklung noch extremer, so Leidel. Bis zu 85 Prozent der Studierenden seien weiblich. Das erfordere beim Berufseinstieg gutes Organisationsgeschick. Wichtig sei die Möglichkeit der Teilzeit oder Schichtarbeit und das Vorhandensein eines Betreuungsplatzes für den Nachwuchs. Auch müssten die Arbeitgeber und -nehmer wissen, bei Schwangerschaft erfolgt ein sofortiges Arbeitsverbot.

Fast wie im Handel sei in der Tiermedizin eine zunehmende Monopolbildung zu verzeichnen, erklärt Jan Wolter. In Deutschland gebe es zwei große Kapitalgesellschaften, die Tierkliniken und -praxen aufkauften. Diese Entwicklung sei aber riskant, da die Individualität auf der Strecke bleiben könnte, so der Tierarzt.



Auch Leidel bestätigt den Trend zur Monopolbildung in ihrer Branche. Sachsen sei dabei aus rechtlichen Gründen eine Ausnahme. "Wir werden das aber nicht ewig durchhalten können", sagt sie. Im Gegensatz zu ihrem Kollegen aus Berlin, Jan Wolter, glaubt sie aber, dass sich diese Entwicklung perspektivisch positiv auf den Verdienst der Angestellten auswirken könnte. Dadurch könnte der Mangel an Fachkräften gelöst werden.