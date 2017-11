Mitteldeutsche Hifi-Tage in Leipzig Richtige Steckdosen für den optimalen Klang?

Bequem auf der Couch sitzen, die Augen schließen und trotzdem das Gefühl haben, Band oder Orchester spielen nur wenige Meter entfernt das Lieblingsstück - für Musikliebhaber ein Traum. Und den lassen sich immer mehr auch richtig was kosten. Das Angebot ist riesig: Von Mini-Lautsprechern bis zur ausgeklügelten High-End-Technologie ist alles zu haben - vor allem natürlich im Internet.

"Jeder hört Musik anders"

Das Problem: Hier gibt’s zwar Datenblätter, Produktbeschreibungen und Kundenmeinungen, aber wie sich die Technik wirklich anhört, ist nochmal ein ganz anderes Thema, meint Frank Scheibe, Sprecher der Mitteldeutschen Hifi-Tage: "Ich würde immer empfehlen, sich ein Set anzuschauen und sich vor allem anzuhören, um zu sagen: 'Das passt zu den Liedern oder Stücken, die ich gerne höre.' Jeder Musikstil erfordert andere Dinge. Rockmusik hat andere Anforderungen als ein klassisches Lied oder als Chansons. Da legt man Wert auf andere Dinge innerhalb dieses Klangs."

Genau das können Klangliebhaber an diesem Wochenende in der Alten Handelsdruckerei im Leipziger Osten tun. Nach ihrem Debüt im vergangenen Jahr, gehen die Mitteldeutschen Hifi-Tage nun in die zweite Runde. Den Organisatoren ist wichtig: Hier soll nicht verkauft, sondern gehört werden. Und hier sind nicht nur Leute vom Fach willkommen, sondern auch Familien, Technikinteressierte und Musikliebhaber.

"Schön, das mal gehört zu haben"

Musiker Klaus sagt: "Ich bin einer, der sich immer mächtig informiert und nicht immer gleich zuschlägt. Darum bin ich bei der Hörveranstaltung." Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Einer von ihnen ist Klaus. Der 64-Jährige war früher Berufsmusiker und meint: "Wenn man das einmal gemacht hat, dann hört man nie auf. Ich glaube schon, dass ich ein ziemlich gutes Gehört habe." Zuhause hat er bisher keine Technik der Spitzenklasse stehen.



Nur hat er an diesem Sonnabend ein Problem: Er hat sich verliebt! In den Klang eines Lautsprechers, der für schlappe 10.000 Euro zu haben ist. Das ist ihm und den meisten anderen Besuchern dann doch zu teuer. Aber die Enttäuschung hält sich zumindest bei Klaus in Grenzen: "Es war sehr schön, das mal gehört zu haben. Man muss eben bestimmte Abstriche machen. Die Räumlichkeiten zuhause würden es eh nicht hergeben. Es hätte keinen Sinn."

Richtige Steckdosen für den optimalen Klang

Für Frank Scheibe ist es das zweite Jahr auf den Mitteldeutschen Hifi-Tagen. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Das Stichwort Raumoptimierung spielt auf den Hifi-Tagen nur eine Nebenrolle. Für den perfekten Klang in den eigenen vier Wänden, ist da aber viel Spielraum, meint Sprecher Scheibe: "Alles was sich in einem Raum befindet, hat Einfluss auf den Sound. Deshalb muss man darauf achten was man in einen Raum stellt, wohin und aus welchem Material das besteht. Man kann sehr viel Aufwand treiben, das zu optimieren - auch baulich eingreifen und zum Beispiel Wände verkleiden." Wer handwerklich geschickt ist, könne das bis zu einem bestimmten Punkt natürlich selber machen. Aber natürlich gibt’s auch auf dem Gebiet Profis.



Aber mit abgehängten Decken, Fugen und Stoff an den Wänden ist es für richtige Musik-Freaks nicht getan: Goldkabel, damit auf dem Weg von Anlage zu Lautsprecher keine Qualitätsverluste entstehen, oder sogar Steckdosenleisten, die auch das letzte feine Brummen ausschließen - alles ist optimierbar. Der Sound ist nur so gut, wie das schwächste Glied in der Klang-Kette.

Die Selberbauer

So weit haben es Nico und seine Freundin Manja noch nicht getrieben. Aber die 26-Jährige verrät: "Er hat das Wohnzimmer für den Klang schon mehrfach umgeräumt. Auch so, dass das Sofa so steht, dass er richtig sitzt. Die Steckdosenleisten wurden noch nicht ausgetauscht. Wir wohnen in einer Mietwohnung und da muss eben alles so bleiben."

Manja und Nico wollen sich auf den Hifi-Tagen inspirieren lassen. Der 26-Jährige tüftelt selbst an Lautsprechern - und das ist nicht unbedingt günstiger als die ausgestellten Modelle. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Schnell wird hier klar, dass Nico die treibende Kraft ist, wenn es um die Beschallung der gemeinsamen Wohnung geht. Eine Box kaufen kommt für ihn aber nicht in Frage – er baut selbst. "Wir wollen hier nur mal ein bisschen rumhören. Ich betreibe Selbstbau für mich selbst und da kann man sich auf jeden Fall Inspiration holen. Außerdem weiß ich dann auch, wie es mal klingen muss." Gelernt hat er das nicht. Aber die Not hat ihn erfinderisch gemacht. Denn häufig, meint Nico, sind die Lautsprecher einfach nicht schön anzusehen: "Wenn man das selber macht, kann man das nach seinem Belieben herstellen."