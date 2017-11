Es war kein Wunsch, der dort am Donnerstag auf Schloß Hartenfels in Torgau ausgesprochen wurde. Vielmehr eine Forderung an die neue Bundesregierung sowie die drei Landesregierungen in Dresden, Magdeburg und Potsdam. Neun Landräte aus drei Bundesländern haben in der gemeinsamen "Torgauer Erklärung" eine neue Ost-West-Straßenverbindung gefordert.



Ziel soll sein, die Zukunft der Reviere in Mitteldeutschland und der Lausitz nach einem Braunkohleausstieg zu sichern. So heißt es in der Erklärung, dass die Menschen in den betroffenen Regionen eine Zukunftsperspektive brauchen. Das angedachte Projekt soll infrastrukturelle Voraussetzungen für wirtschaftliche Neuansiedlungen schaffen. Geplant ist, das Projekt zusätzlich zu fördern, damit es nicht zu Lasten anderer Vorhaben aus dem Bundesverkehrswegeplan geht.