Pumpen aus, Schläuche raus aus Sachsens Gewässern

Seit genau drei Wochen dürfen Menschen in den Landkreisen Görlitz und Nordsachsen kein Wasser mehr aus Gewässern pumpen, um ihre Rasen oder Beete zu wässern. Mit Gießkannen und Eimern dürfen sie das laut Wassergesetz zwar weiterhin, aber mit Pumpen und Gartenschläuchen Wasser zu entnehmen, ist derzeit verboten. Begründet haben das die beiden Landkreise in sogenannten Allgemeinverfügungen. "Die ist angemessen und geeignet, um vorsorglich die Lebensgrundlage Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Natur und das Wohl der Allgemeinheit einschließlich Rechte von Wasserrechtsinhabern zu schützen und zu erhalten", erklärte der Görlitzer Landrat Bernd Lange in der öffentlichen Bekanntmachung.

Kontrollen an Bächen und Teichen

"Die Allgemeinverfügung bleibt auch weiterhin bestehen", sagte der Sprecher des Landratsamtes Nordsachsen, Peter Stracke. Im nördlichen Sachsen müsste es sieben Mal stärker regnen als vorige Woche, damit das Wasserdefizit ausgeglichen wird. Aktuell bestehe Waldbrandwarnstufe IV, laut Stracke verschärfe sich die Lage weiter durch der angekündigten Trockenheit. Zwei Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde Nordsachsens kontrollieren im Landkreis diverse Wasserstellen und Bäche. Laut Stracke haben sie bisher einen Verstoß eines Grundstückseigentümers festgestellt. "Derjenige wird jetzt erst einmal angehört", sagte Stracke. "Die meisten Anwohner reagieren vernünftig und sehen die Maßnahme bei der Hitze ein."

Mehrere Anzeigen wegen Wasserentnahme

Auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sieht das Landratsamt die austrocknenden Gewässer mit Sorge. Die Untere Wasserbehörde appellierte unlängst an die Vernunft der Gewässer-Anrainer, kein Wasser mehr zu entnehmen. In der Bitte hieß es, "von jeglichen Wasserentnahmen aus den umliegenden Gewässern abzusehen". Eine Allgemeinverfügung wie in Nordsachsen und Görlitz wurde im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge jedoch nicht erlassen. "Es gab bereits einige Anzeigen, dass Wasserentnahmen beobachtet wurden. Bisher konnten diese jedoch einvernehmlich geklärt werden", sagte Landkreis-Sprecherin Karin Kerber MDR SACHSEN.

Bußgelder bis 50.000 Euro

Laut Gesetz können für illegale Wasserentnahmen in Sachsen mit Geldbußen bis 50.000 Euro verhängt werden."Die Höhe ist immer abhängig von der Dauer der Wasserentnahme und der Schwere der Probleme, die dadurch entstehen", erklärte der Sprecher des Sächsischen Umweltministeriums, Frank Meyer. Ob in Sachsen jemals ein Bußgeld in voller Höhe entrichtet werden musste, konnte Meyer nicht sagen. Wasser aus Gewässern mit Eimern oder Gießkannen darf man zum Hausgebrauch noch schöpfen. Aber sich für den Garten Wasser abpumpen oder extra anstauen ist in Nordsachsen und Görlitz wegen der Trockenheit verboten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Quelle: MDR/kk