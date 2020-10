Die leeren Flächen am südlichen und östlichen Rand der Leipziger Innenstadt sind eine einmalige Chance für die Stadt, um die sie viele Großstädte beneiden. Sie bieten den Stadtplanern die Möglichkeit, das Bild der stetig wachsenden Metropole nachhaltig zu formen. Im Fokus steht dabei besonders der Wilhelm-Leuschner-Platz, der mit dem Ausbau der S-Bahn-Strecke an die Innenstadt angegliedert werden soll.

Über die Gestaltung des Platzes wird seit vielen Jahren diskutiert. Der Entwurf, den die Architekturprofessoren Petr Pelcák aus Brno und Ingo Andreas Wolf von der HTWK Leipzig entwickelten und an dem sich der Stadtrat bis zuletzt orientierte, stammt bereits aus dem Jahr 2010. Der Beschluss für eine Markthalle geht gar auf das Jahr 2008 zurück. Im Dezember 2015 einigte man sich schließlich auf eine Umsetzung dieser Pläne.

Doch nun könnten die mühsam erarbeiteten Leitlinien für eine Bebauung des Wilhelm-Leuschner-Platzes obsolet werden. Nach einem Vorschlag des Wirtschaftsdezernats sollen alle Grundstücke des südlichen Abschnitts der drei Baufelder an den Freistaat Sachsen verkauft werden. Dort plant das Land einen Neubau des bisher in Paunsdorf ansässigen Leibnitzinstituts für Länderkunde, neben weiteren Forschungseinrichtungen.

Das Land habe für den Neubau bereits Fördermittel erhalten, die maximal bis 2017 verlängert werden könnten, so das Dezernat. Daher drängt es auf einen Verkauf. Bereits im nächsten Jahr soll nach dem Willen des Wirtschaftsdezernats mit den Bauarbeiten begonnen werden. Auf den anderen Teilen des Platzes sei ein Baubeginn frühestens 2018 möglich. Allerdings hatte sich der Stadtrat einst darauf geeinigt, am begrünten südlichen Rand des Platzes, der von weniger Autoverkehr belastet ist, Wohnungen zu errichten, die in Leipzig dringend benötigt werden.